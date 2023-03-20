أول زيارة منذ بدء الحرب.. الرئيس الصيني يصل موسكو

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ، الاثنين، إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلن التلفزيون الصيني العام.

وهذه أول زيارة للرئيس الصيني إلى روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، والأولى منذ انتخابه رئيسًا لولاية ثالثة.

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيبحثان الخطة التي اقترحتها بكين لتسوية النزاع في أوكرانيا خلال قمتهما في روسيا هذا الأسبوع.

وقبل وصوله إلى روسيا في زيارة تدوم 3 أيام، اتهم شي جينبينغ الولايات المتحدة بتأجيج أعمال العنف.

وكان شي وبوتين وقعا اتفاقية شراكة “بلا حدود” قبل أسابيع من الغزو الروسي العام الماضي. والتزمت الصين علانية بالحياد فيما يتعلق بالصراع لكنها انتقدت في الوقت نفسه العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا وشددت على روابطها الوثيقة بموسكو.

ونشرت بكين الشهر الماضي وثيقة من 12 نقطة تدعو إلى الحوار والتسوية في أوكرانيا، لكنها لم تتضمن سوى بيانات عامة دون اقتراح ملموس لكيفية إنهاء الحرب المستمرة منذ عام.

ورحبت أوكرانيا بتحفظ على الاقتراح الصيني. وتقول أوكرانيا إن أي تسوية تتطلب انسحاب روسيا من كل الأراضي التي استولت عليها، ومنها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

وشككت الولايات المتحدة بشدة في الاقتراح نظرا لرفض الصين التنديد بالغزو الروسي، وقالت إن وقف إطلاق النار الآن لن يؤدي إلا إلى تحقيق مكاسب إقليمية لروسيا ويمنح بوتين مزيدا من الوقت لإعادة تنظيم صفوف جيشه.