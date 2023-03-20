الأثنين 28 شعبان 1444 ﻫ - 20 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أول زيارة منذ بدء الحرب.. الرئيس الصيني يصل موسكو

منذ 5 دقائق
موكب الرئيس الصيني- رويترز

موكب الرئيس الصيني- رويترز

A A A
طباعة المقال

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ، الاثنين، إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلن التلفزيون الصيني العام.

وهذه أول زيارة للرئيس الصيني إلى روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، والأولى منذ انتخابه رئيسًا لولاية ثالثة.

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيبحثان الخطة التي اقترحتها بكين لتسوية النزاع في أوكرانيا خلال قمتهما في روسيا هذا الأسبوع.

وقبل وصوله إلى روسيا في زيارة تدوم 3 أيام، اتهم شي جينبينغ الولايات المتحدة بتأجيج أعمال العنف.

وكان شي وبوتين وقعا اتفاقية شراكة “بلا حدود” قبل أسابيع من الغزو الروسي العام الماضي. والتزمت الصين علانية بالحياد فيما يتعلق بالصراع لكنها انتقدت في الوقت نفسه العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا وشددت على روابطها الوثيقة بموسكو.

ونشرت بكين الشهر الماضي وثيقة من 12 نقطة تدعو إلى الحوار والتسوية في أوكرانيا، لكنها لم تتضمن سوى بيانات عامة دون اقتراح ملموس لكيفية إنهاء الحرب المستمرة منذ عام.

ورحبت أوكرانيا بتحفظ على الاقتراح الصيني. وتقول أوكرانيا إن أي تسوية تتطلب انسحاب روسيا من كل الأراضي التي استولت عليها، ومنها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

وشككت الولايات المتحدة بشدة في الاقتراح نظرا لرفض الصين التنديد بالغزو الروسي، وقالت إن وقف إطلاق النار الآن لن يؤدي إلا إلى تحقيق مكاسب إقليمية لروسيا ويمنح بوتين مزيدا من الوقت لإعادة تنظيم صفوف جيشه.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مظاهرات في تونس داعمة للرئيس- أرشيفية
تونس.. مظاهرات داعمة للرئيس قيس سعيد
ارتفاع الأسعار في الأردن
ارتفاع الأسعار يخيم على مظاهر شهر الصيام في الأردن
ناقلة غاز- أرشيفية
الكرملين: إنشاء مركز للغاز في تركيا مشروع معقد

الأكثر قراءة

مريضة حليقة الرأس - تعبيرية
تسريب صورة لفنانة شهيرة حليقة الرأس بالكامل.. غضب شديد وتهديد بالمحاسبة!
هزة أرضية
هزّات أرضيّة صباحيّة في لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
التماس هلال شهر رمضان المبارك - تعبيرية
دار الفتوى: لالتماس هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب الثلاثاء