أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية تقترب من الساحل التركي

قال شاهد من رويترز إن أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية إلى الأسواق العالمية شوهدت في البحر الأسود قبالة ساحل تركيا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يجري تفتيش السفينة صباح الأربعاء.

وكانت السفينة رازوني، التي ترفع علم سيراليون، قد غادرت ميناء أوديسا الأوكراني يوم الاثنين وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن من المتوقع أن تصل إلى مدخل مضيق اسطنبول حوالي الساعة التاسعة مساء (18:00 بتوقيت جرينتش).

يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة وقعوا أواخر الشهر الماضي، اتفاقا مهما الجمعة لفك الحصار المفروض على صادرات الحبوب والأسمدة الأوكرانية من موانئ البحر الأسود بهدف المساعدة في تخفيف حدة أزمة الأغذية العالمية المتنامية والتي ازدادت سوءا بسبب الحرب.