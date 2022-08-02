الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
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أول سفينة حبوب أوكرانية ترسو في اسطنبول مساء اليوم

منذ 36 دقيقة
سفينة- أرشيفية

سفينة- أرشيفية

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قال ممثل تركيا في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن ترسو أول سفينة تنقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، منذ بدء الحرب، قبالة اسطنبول مساء اليوم.

وفي مؤتمر صحفي في مركز التنسيق المشترك، قال الجنرال أوزجان ألتونبوداك إن السفينة تبحر كما هو مخطط لها.

وغادرت أول شحنة من الحبوب الأوكرانية ميناء أوديسا عبر السفينة رازوني التي ترفع علم سيراليون أمس الاثنين، وهي المرة الأولى منذ شهور التي تنقل فيها كييف الحبوب إلى الدول المشترية.

وسيتم تفتيش السفينة على يد مسؤولين روس وأتراك وأوكرانيين ومن الأمم المتحدة.

وتراقب الأطراف الأربعة الشحنات وتجري عمليات التفتيش من مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.

وأصبح الإبحار ممكنا بعد أن توسطت تركيا والأمم المتحدة في اتفاق بين روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي لتصدير الحبوب والأسمدة- في انفراجة دبلوماسية نادرة في صراع أصبح حرب استنزاف طويلة الأمد.

وتهدف الصادرات من أحد أكبر المنتجين في العالم إلى المساعدة في تخفيف أزمة الغذاء العالمية.

    المصدر :
  • رويترز

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