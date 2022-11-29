الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 29 نوفمبر 2022 |
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أول شحنة من السماد الروسي في طريقها إلى أفريقيا

منذ ساعتين
سفينة شحن حبوب

سفينة شحن- أرشيفية

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قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان إن أول شحنة من السماد الروسي غادرت هولندا، الثلاثاء، في طريقها إلى مالاوي بموجب اتفاق تصدير سابق توسطت فيه الأمم المتحدة.

وقال المتحدث إن الشحنة، التي تضم 20 ألف طن متري من السماد، هي الأولى في سلسلة من الصادرات التي ستوجه لأفريقيا في الأشهر المقبلة، مضيفا أن شحنة اليوم الثلاثاء ستُرسل إلى مالاوي عبر موزمبيق.

وتم تجديد الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، والذي أُبرم لأول مرة في يوليو تموز، في وقت سابق هذا الشهر ويسمح بشحن صادرات الحبوب من موانئ أوكرانية محددة مُطلة على البحر الأسود، بالإضافة إلى صادرات السماد من منتجي السماد الروس، رغم الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعلقت روسيا مشاركتها في الاتفاق أربعة أيام في أكتوبر تشرين الأول لكنها عادت إلى المشاركة لاحقا.

وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن السماح بصادرات تقدم كتبرعات وتبلغ 260 ألف طن متري من السماد الروسي المخزن في أوروبا “سيُسهم في تخفيف الاحتياجات الإنسانية ومنع الخسائر الكارثية في المحاصيل في أفريقيا، حيث موسم غرس البذور حاليا”.

وأضاف المتحدث “تواصل الأمم المتحدة جهودها الدبلوماسية المكثفة مع جميع الأطراف لضمان وصول صادرات المواد الغذائية والأسمدة الضرورية بلا عوائق من أوكرانيا والاتحاد الروسي، المعفاة من العقوبات المفروضة على النظام الحاكم، إلى الأسواق العالمية”.

    المصدر :
  • رويترز

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