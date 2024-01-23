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أول ظهور علني افتراضي لوزير الدفاع الأمريكي منذ دخوله المستشفى

منذ 30 دقيقة
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (رويترز)

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ظهر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء، علنا ​​لأول مرة منذ دخوله المستشفى سرا وكان ذلك بشكل افتراضي من منزله في اجتماع تناول الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا.

ودخل أوستن (70 عاما) مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند في 22 ديسمبر كانون الأول لعلاج سرطان البروستاتا. وعاد إلى المستشفى في الأول من يناير كانون الثاني بسبب مضاعفات تضمنت التهاب المسالك البولية.

ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد أربعة أيام، ولم تحدد وزارة الدفاع (البنتاجون) سببا لدخوله المستشفى حتى التاسع من يناير كانون الثاني.

وأثار عدم إخطار أوستن الرئيس جو بايدن بدخوله المستشفى انتقادات من مشرعين وفاجأ البيت الأبيض.

وظهر أوستن في بث مباشر بضع دقائق وهو يدلي بملاحظات افتتاحية. وجلس أوستن وخلفه جدار أبيض، وعلى يساره لوحة مفاتيح لنظام أمني فيما يبدو وشعار وزارة الدفاع على يمينه، مع علم صغير للولايات المتحدة وأوكرانيا فوق طابعة بجانبه.

وحدث انقطاع قليل في البث المباشر، لكن أوستن لم يتحدث عن حالته الصحية فيما يبدو، وطالب بأنظمة دفاع جوي إضافية لأوكرانيا.

ولا يتوقع أن يشارك في مؤتمر صحفي مشترك مع كبار الجنرالات الأمريكيين بعد الاجتماع وهو الأمر الذي أصبح اعتياديا بعد مثل هذه اللقاءات.

    المصدر :
  • رويترز

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