أول ظهور لرئيس الغابون منذ الانقلاب.. ماذا قال؟!

وسط الأحداث المتسارعة التي تشهدها الغابون، وفي أول ظهور عقب الانقلاب العسكري، طالب علي بونغو، رئيس الغابون المنتهية ولايته، والمحتجز، “العالم والأصدقاء بالتحرك ضد من قاموا باعتقاله”.

جاء ذلك في مقطع مصور من مقر إقامته، ومتداول عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا) بعدما أعلن عسكريون الاستيلاء على السلطة وإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال بونغو في الفيديو الذي ظهر فيه جالسا على كرسي وتبدو عليه ملامح القلق: “أنا علي بونغو أونديمبا، رئيس الغابون، أوجّه رسالة إلى جميع أصدقائنا في كل أنحاء العالم لأطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم بشأن الأشخاص الذين اعتقلوني وعائلتي”.

وأضاف: “زوجتي ليست هنا، أنا في إقامتي في بيتي، ولا شيء يحدث، لا أدري ما يحدث.. أدعوكم أن تحدثوا ضجيجا.. أرجو أن تفعلوا ذلك”.

The just ousted President of Gabon, Ali Bongo Ondimba , is now under house arrest and calling for help! pic.twitter.com/IpcLfeU6VZ — Pearls (@MissPearls) August 30, 2023

وفي وقت سابق اليوم، أعلن ضباط كبار في الغابون الاستيلاء على السلطة في البلاد، في أعقاب فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

وظهر القادة على قناة الغابون 24 ليعلنوا الاستيلاء على السلطة في ثاني انقلاب في أفريقيا في غضون أسابيع قليلة.

ما السبب؟

وفي كلمته، قال أحد العسكريين: “بعد أن لاحظنا الحكم غير المسؤول وغير المتوقع الذي يؤدي إلى تدهور مستمر في التماسك الاجتماعي الذي يهدد بدفع البلاد إلى الفوضى قررنا الدفاع عن السلام من خلال وضع حد للنظام القائم”.

ودعا العسكريون السكان إلى “الهدوء والسكينة”، وأكدوا “حرصهم على احترام التزامات الغابون تجاه المجتمع الدولي”.

وظهر في الصورة مجموعة مكونة من أفراد من الحرس الجمهوري حيث يمكن التعرف عليهم من خلال قبعاتهم الخضراء وجنود من الجيش النظامي وضباط شرطة.