أول ظهور لرئيس الغابون منذ الانقلاب.. ماذا قال؟!

وسط الأحداث المتسارعة التي تشهدها الغابون، وفي أول ظهور عقب الانقلاب العسكري، طالب علي بونغو، رئيس الغابون المنتهية ولايته، والمحتجز، “العالم والأصدقاء بالتحرك ضد من قاموا باعتقاله”.

جاء ذلك في مقطع مصور من مقر إقامته، ومتداول عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا) بعدما أعلن عسكريون الاستيلاء على السلطة وإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال بونغو في الفيديو الذي ظهر فيه جالسا على كرسي وتبدو عليه ملامح القلق: “أنا علي بونغو أونديمبا، رئيس الغابون، أوجّه رسالة إلى جميع أصدقائنا في كل أنحاء العالم لأطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم بشأن الأشخاص الذين اعتقلوني وعائلتي”.

وأضاف: “زوجتي ليست هنا، أنا في إقامتي في بيتي، ولا شيء يحدث، لا أدري ما يحدث.. أدعوكم أن تحدثوا ضجيجا.. أرجو أن تفعلوا ذلك”.

The just ousted President of Gabon, Ali Bongo Ondimba , is now under house arrest and calling for help! pic.twitter.com/IpcLfeU6VZ

— Pearls (@MissPearls) August 30, 2023