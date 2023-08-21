أول كلمة مصورة لـ رئيس مجموعة فاغنر منذ التمرد

نشر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجن أول كلمة مصورة له منذ قيادته تمردا لم يدم طويلا في أواخر يونيو\حزيران حيث ظهر في مقطع، ربما صوّر في أفريقيا، على قنوات تابعة له على تيليغرام الاثنين.

ظهر بريجوجن واقفا في منطقة صحراوية مرتديا زيا مموها وبيده بندقية. وشوهد على مسافة بعيدة المزيد من الرجال المسلحين وشاحنة صغيرة.

ولم تتمكن رويترز من تحديد موقع تصوير المقطع أو التحقق من تاريخه، لكن تعليقات بريجوجن وبعض المنشورات في القنوات الموالية لفاغنر أشارت إلى أنه صُوّر في أفريقيا.

ويقول بريجوجن في التسجيل المصور “درجة الحرارة أكثر من 50 والأمور تسير بالشكل الذي نرغب فيه.‭‭ ‬‬مجموعة فاغنر تجعل روسيا أعظم في جميع القارات و”تجعل” أفريقيا أكثر حرية. “نعمل على تحقيق” العدالة والسعادة للشعوب الأفريقية، نحن نجعل الحياة كابوسا لتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة وغيرهما من قطاع الطرق”.

وقال إن فاغنر تجند الناس وستنجز “المهام المحددة”.

والمقطع المصور مصحوب برقم هاتف للراغبين في الانضمام للمجموعة.

وساد الغموض مستقبل فاغنر وبريجوجن منذ أن قاد تمردا قصير الأمد على مؤسسة الدفاع الروسية في أواخر يونيو\حزيران، وقال الكرملين إنه وبعض مقاتليه الذين قاتلوا في بعض أعنف المعارك بحرب أوكرانيا سيغادرون إلى روسيا البيضاء.

وفي تعليقات نُشرت في أواخر يوليو\تموز، قال بريجوجن أيضا إن فاغنر مستعدة لزيادة وجودها في أفريقيا.