أول قافلة مساعدات تدخل إقليم تيغراي الإثيوبي منذ وقف إطلاق النار

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 15 شاحنة تحمل مساعدات غذائية دخلت إقليم تيجراي الإثيوبي، الأربعاء، بعد أن أتيح لمنظمات الإغاثة الإنسانية دخول المنطقة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار قبل أسبوعين.

وأضاف أن القافلة دخلت الإقليم من إقليم أمهرة المجاور على طريق لم يكن صالحا للاستخدام منذ منتصف عام 2021 بعد تدمير جسر على نهر تيكيزي.

وكتب برنامج الأغذية العالمي على تويتر يقول “دخلت قافلة برنامج الأغذية العالمي للتو شمال غرب تيجراي عبر ممر جوندار للمرة الأولى منذ يونيو حزيران 2021”.

وأضاف أن من المتوقع دخول المزيد من الأغذية والمساعدات الطبية المنطقة على “جميع الطرق الممكنة”.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن رحلة جوية هبطت على سبيل التجربة في مدينة شيري التي تقع في شمال الإقليم وإنها كانت أول طائرة مساعدات إنسانية تهبط في المدينة منذ بدء الحرب في نوفمبر تشرين الثاني 2020. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الجسور الجوية لنقل المساعدات ستستأنف.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع جبهة تحرير تيجراي التي تسيطر على الإقليم تعهدت الحكومة الاتحادية بالعمل مع وكالات المساعدات للتعجيل بتنفيذ البند الخاص بالمساعدات.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الثلاثاء عن توصيل أول مساعدات دولية منذ الاتفاق في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني على الهدنة لإنهاء القتال الذي استمر عامين.

ولم تدخل إقليم تيجراي الذي يسكنه 5.5 مليون نسمة مساعدات منذ أغسطس آب عندما انهار اتفاق سابق لوقف إطلاق النار. وقالت الحكومة الإثيوبية إنها قدمت مساعدات للإقليم في الأسابيع الماضية.

وقال مسؤول إغاثة إنسانية في تيجراي إن أسعار السلع الأساسية في العاصمة مقلي ارتفعت على الرغم من وقف إطلاق النار.