أول لقاء بين زعيمي أرمينيا وأذربيجان منذ أكتوبر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه من المقرر أن يلتقي زعيما أرمينيا وأذربيجان، السبت للمرة الأولى منذ أكتوبر تشرين الأول، وذلك في محادثات ثلاثية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في ميونيخ.

وتصاعدت التوترات بين الدولتين الواقعتين في جنوب القوقاز بسبب حصار استمر شهرين لممر لاتشين، وهو الطريق البري الوحيد الذي يربط أرمينيا بمنطقة ناجورنو قرة باغ.

وذكرت الوزارة أن بلينكن سيلتقي رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف الساعة 1235 بتوقيت جرينتش. ويحضر السياسيون مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يستمر ثلاثة أيام.

وقال باشينيان هذا الأسبوع إن أرمينيا أرسلت إلى أذربيجان مسودة اقتراح لتسوية سلمية بشأن النزاع المتعلق بمنطقة ناجورنو قرة باغ.

وعلى الرغم مع الاعتراف الدولي بمنطقة ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها على أنها جزء من أذربيجان، فإن الأرمن يشكلون أغلبية سكانها البالغ عددهم 120 ألف نسمة، وانفصلت عن باكو في حرب أولى دارت رحاها في أوائل تسعينات القرن العشرين.

ويواجه مواطنون من أذربيجان يقولون إنهم نشطاء في مجال حماية البيئة منذ 12 ديسمبر كانون الأول قوات حفظ سلام روسية في ممر لاتشين.

وتقول يريفان إن المحتجين محرضون مدعومون من الحكومة، بينما تنفي باكو حصار الممر وتقول إنه يتم السماح لقوافل ومساعدات بالمرور.

وسيكون اجتماع اليوم السبت أول لقاء مباشر بين الزعيمين منذ أواخر أكتوبر تشرين الأول عندما استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود. وتم إلغاء اجتماع في السابع من ديسمبر كانون الأول في بروكسل.