أول لقاء جماهيري لترامب بعد كورونا… عقار جديد قريباً

اكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال كلمة جماهيرية له من شرفة بالبيت الأبيض ان الولايات المتحدة تمتلك عقارا لمكافحة فيروس كورونا وسيتم طرحه قريبا.

كما اكد ترامب خلال اللقاء الذي اطلق عليه اسم “احتجاج سلمي من أجل القانون والنظام” انه يشعر بخير، وصحته ممتازة.

وأضاف “سياسة الديمقراطيين أثبتت عدم نجاحها في الإدارة، ونعمل على بناء برنامج رعاية صحية ممتاز وأقل تكلفة”.

وتابع “سنبدأ بأسرع تعافي اقتصادي في التاريخ بعد أزمة جائحة كورونا، وقمنا بإصلاح لنظام العدالة ورأينا ما وصلت إليه مستويات الجريمة في البلاد”.

ولم يوضح الرئيس هل لا يزال ناقلا للعدوى واكتفى بتوضيح أنه لم يعد يعاني من أعراض الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف أميركي.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض أمس الجمعة، إن ترامب سيجري فحص مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، ولن يحضر مناسبة عامة إذا تبين أنه لا يزال ناقلا للعدوى.

ويعتزم ترامب حضور مؤتمر انتخابي في فلوريدا يوم الاثنين، وهي ولاية حاسمة بالنسبة لمسعاه في الفوز بولاية ثانية.

وقال ترامب أمس الجمعة لقناة فوكس نيوز، إنه خضع لفحص جديد للفيروس، لكنه لم يكشف عن نتيجته. وأضاف أنه توقف عن تناول أدوية، مؤكدا أنه “يشعر بأنه قوي حقا”.

ولم يكشف البيت الأبيض عن نتيجة آخر فحص لترامب، وأحجم عن تحديد موعد آخر نتيجة سلبية للرئيس.