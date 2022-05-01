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أول مجموعة أُجليت من مصنع آزوفستال تصل إلى زابوريجيا الاثنين

1 - مايو - 2022
لاجئين أوكرانيين_ أرشيفية

لاجئين أوكرانيين_ أرشيفية

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أول مجموعة تضم 100 مدني أوكراني كانت قد أُجليت من مصنع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول ستصل إلى مدينة زابوريجيا التي تخضع للسيطرة الأوكرانية غدا الاثنين.

وأضاف على تويتر “ممتن لفريقنا! إنهم يعملون الآن مع (الأمم المتحدة) لإجلاء مدنيين آخرين من المصنع”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، إنه تم إجلاء نحو خمسين مدنيا يوم السبت من منطقة مصنع “أزوفستال” في مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا.

وقالت الوزارة على تطبيق تلغرام “في 30 أبريل، بعد وقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني غادرت مجموعتان من المدنيين المباني السكنية المجاورة لمنطقة مصنع أزوفستال للمعادن”، وهو آخر معاقل الجيش الأوكراني في المدينة.

وأضافت “في فترة ما بعد الظهر خرج 25 من السكان. وعصرا غادرت مجموعة ثانية تضم 21 شخصا تم نقلهم إلى بيزيمينوي” وهي بلدة تقع شرق ماريوبول في منتصف الطريق بين المدينة الساحلية والحدود الروسية.

وأكدت السلطات الروسية تأمين “المأوى والطعام والرعاية الطبية اللازمة لجميع المدنيين”. ولم تحدد السلطات المكان الذي نقلت إليه المجموعة الأولى.

وفي تسجيل فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية تظهر قافلة سيارات وحافلات تسير في الظلام تحمل حرف “زد” الذي أصبح رمزًا للقوات المسلحة الروسية في هذا النزاع.

وطلب بترو أندريوشينكو، مستشار رئيس بلدية ماريوبول على تطبيق تلغرام “لزوم الصمت حيال عملية الإجلاء بانتظار المعلومات الرسمية. نطلب من الجميع الامتناع عن إعطاء معلومات من ماريوبول اليوم. شكرا لتفهمكم”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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