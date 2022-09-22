أول محادثات ثنائية بين كوريا الجنوبية واليابان منذ 2019

عقد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أول محادثاتهما على انفراد، الأربعاء، واتفقا على ضرورة تحسين العلاقات التي تعصف بها الخلافات التاريخية.

وعُقد الاجتماع في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الأول من نوعه بين قادة البلدين منذ عام 2019.

كان يون، الذي تولى منصبه في مايو أيار، حريصا على تحسين العلاقات مع طوكيو، التي ابتليت بالنزاعات الناجمة عن استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية بين 1910 و1945، في وقت يواجه فيه البلدان تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتطورة. كما أكدت اليابان على أهمية التعاون الاستراتيجي.

وقال لي جاي ميونج نائب المتحدث باسم يون في بيان “اتفق الزعيمان على ضرورة تحسين العلاقات من خلال حل القضايا العالقة التي اتفقا بشأنها على تسريع المحادثات الدبلوماسية مع مواصلة المناقشات فيما بينهما”.

وأضاف لي أن الزعيمان يتشاركان مخاوف جدية بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية، بما في ذلك القانون الأخير الذي يجيز الاستخدام الأول للأسلحة النووية وإمكانية استئناف التجارب النووية لأول مرة منذ عام 2017.

ووصف الجانبان الاجتماع الذي استمر 30 دقيقة بأنه “غير رسمي”.