أول مدينة أميركية في التاريخ.. السماح برفع الأذان 5 مرات يومياً بـ"مينيابوليس"

حجزت مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا اسمها كأول مدنية أمريكية في التاريخ تمنح الموافقة لمساجد المدينة بإذاعة الأذان عبر مكبرات الصوت 5 مرات يوميا.

وكان يُسمح لمساجد المدينة بإطلاق الأذان طبقا لقرار مجلس مينيابوليس الصادر في أبريل/نيسان 2022، لكن هذا القرار كان يحدد فترة إذاعة الأذان من السابعة صباحا إلى العاشرة مساء، مما كان يتعذر معه إعلان أذان الفجر والعشاء في بعض الأوقات من العام.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أنه بعد التصويت الذي أجري أول أمس الخميس بموافقة 12 عضوا بمجلس مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، أصبحت إقامة الأذان عبر مكبرات الصوت في جميع المساجد مسموحة طوال ساعات اليوم في الصلوات الخمس.

وحتى أوائل عام 2022، كان العديد من المسلمين في مينيابوليس يعتمدون على أجهزة الإنذار وأجهزة ضبط الوقت لمعرفة أوقات الصلوات.

من جهته، رحّب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية “كير” (CAIR) في بيان بقرار مجلس مدينة مينيابوليس الجديد والذي ينتظر توقيعه من عمدة المدينة بعد غد الاثنين.

وقال جيلاني حُسين رئيس المجلس في مينيسوتا “هذا انتصار تاريخي للحرية الدينية والتعددية لأمتنا كلها، نشكر أعضاء مجلس مدينة مينيابوليس لإعطائهم هذا المثال العظيم؛ ونحث المدن الأخرى على أن تحذو حذوه”.

ووجه حسين شكرا خاصا لعضو المجلس عائشة تشوغتاي، التي قادت الجهود لتمرير القرار، مشيرا إلى أن “مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية – مينيسوتا” حضر اجتماع مجلس المدينة وحث الأعضاء على التصويت لصالح القرار.

المساجد في أميركا

وكان تقرير بعنوان “المساجد الأميركية في عام 2020: النمو والتطور” أفاد أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أعداد المساجد بالولايات المتحدة، حيث وصل عددها إلى 2769 مسجدا في العام 2020، مقارنة بـ 2106 مساجد عام 2010 بزيادة قدرها 31%.

وبجانب زيادة أعداد المساجد، فقد زاد أيضا عدد روادها، حيث بلغ متوسط المصلين في أيام الجمعة 410 أشخاص عام 2020، مقارنة بـ353 في 2010؛ مما يشكل زيادة قدرها 16%، وفقا للتقرير الذي أكد أن “ما يقرب من 72% من المساجد سجلت زيادة بنسبة 10% أو أكثر في أعداد حاضري صلاة الجمعة”.

ووفق أحدث إحصائية رسمية مطلع عام 2022، يقدّر عدد المسلمين في أميركا بحوالي 3.5 ملايين مسلم أي نحو 1.2% من إجمالي السكان.