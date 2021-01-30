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أول مهمة خارج البيت الأبيض.. بايدن يزور مستشفى ولتر ريد العسكري

30 - يناير - 2021
آخر تحديث: 30 - يناير - 2021 9:58 صباحًا
طائرة المارين ون الرئاسية

طائرة المارين ون الرئاسية

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تفقد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، جنود الولايات المتحدة الجرحى في مستشفى ولتر ريد العسكري في ولاية ميريلاند، في أول مهمة رسمية له خارج البيت الأبيض.

وكانت جيل بايدن في وداع زوجها، حيث شوهدت برفقته عند خروجه من المكتب البيضاوي، قبيل أن تعطيه قبلة الوداع، عندما هم باستقلال طائرة المارين ون الرئاسية.

وأثناء وجوده في المستشفى، التقى بايدن بالجنود المصابين من مشاة البحرية والحرس الوطني وقطاعات أخرى بالجيش، وتحدث إلي بعضهم، متفقدا أحوالهم.

كما زار بايدن مرافق طبية بالمستشفى يتلقى فيها العسكريون لقاح كورونا ضد كوفيد-19.

وتحدث الرئيس الأميركي مع عدد من مسؤولي المستشفى من بينهم مدير المستشفى الكيرنل آندرو بار.

يشار إلى أن بو بايدن، نجل الرئيس بايدن، كان قد خدم في الحرس الوطني في ولاية ديلاور، وقد تلقى العلاج من سرطان الدماغ في هذ مستشفى والتر ريد، قبيل وفاته في عام 2015.

وقبل وداع زوحها، أقامت جيل بايدن فعالية خاصة تحدثت فيها إلى عدد من أطفال العسكريين عبر تطبيق زوم، ضمن برنامج ابتدرته مع السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.

وزيارة بايدن إلى مستشفى والتر ريد العسكري هي أول زيارة رسمية له منذ تسلمه مهامه في البيت الأبيض في العشرين من يناير.

وفي الأيام العشرة الأولى له بمقره الرئاسي، زار بايدن نصب لينكولن التذكاري في يوم تنصيبه، كما ذهب إلى الكنيسة يوم الأحد الماضي.

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