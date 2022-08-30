أول وفاة بجدري القردة في ولاية تكساس الأمريكية

قال مسؤولو وزارة الصحة في ولاية تكساس الأمريكية (الثلاثاء 30-8-2022) إن الولاية سجلت أول حالة وفاة لمريض يعاني من ضعف شديد في المناعة تم تشخيص إصابته بجدري القردة.

ولا تزال هذه الحالة قيد البحث لمعرفة الدور الذي لعبه جدري القردة في الوفاة. وعلى الرغم من الألم الذي تسببه الإصابة بجدرى القردة، فإنها نادرا ما تؤدي إلى الوفاة.

وقال سكوت باولي المتحدث باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في رسالة بالبريد الإلكتروني إن المراكز على علم بوفاة مريض بالغ من مقاطعة هاريس بولاية تكساس.

وأضاف “تواصل المراكز مراقبة تفشي مرض جدري القردة عن كثب، ونحن نعمل بنشاط مع مسؤولي تكساس لبحث (السبب في وفاة) هذه الحالة”.

وسجلت في 53 دولة في المنطقة، بما فيها روسيا وبعض دول آسيا الوسطى، أكثر من 22 ألف إصابة في 43 دولة، وهو ما يمثل أكثر من ثلث عدد الإصابات المسجلة عالميا.

للقضاء على انتشار الفيروس في أوروبا، توصي منظمة الصحة العالمية بالحفاظ على تدابير المراقبة وتطعيم فئات مستهدفة وتحديد حالات الاتصال والاهتمام بمجتمع الذكور المثليين الذين ينتشر الفيروس بينهم بشكل أساسي.