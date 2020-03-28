أول وفاة بفيروس كورونا في الأردن

سجل الأردن أول حالة وفاة بفيروس كورونا لامرأة في الثمانينيات من عمرها، وفق ما قالت وكالة الأنباء الأردنية على تويتر، الجمعة.

وأعلن وزير الصحة سعد جابر أن المملكة سجلت 23 حالة إصابة جديدة، الجمعة، ليصل الإجمالي إلى 235 حالة.

وقال جابر، خلال مؤتمر صحفي، إن الحالات الجديدة توزعت على: حالتين في الحجر الصحي قدما من الولايات المتحدة الأميركية، وحالة قادمة من باكستان، وحالة مخالطة لأحد المرضى، و8 حالات مخالطين لسكان إحدى العمارات السكنية في عمان، وسيتم اتخاذ الإجراءات لفحص باقي الموجودين.

كما توزعت باقي الحالات على : شخص لبناني، و3 حالات مخالطين لأب قادم من السعودية وهم عائلته، و5 حالات من محافظة إربد، وحالتين يتم الاستقصاء عنهما.

واعلن وزير الصحة أنه تم اليوم تخريج 16 مريضا من مستشفى الأمير حمزة بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا.