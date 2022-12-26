أول وفد حكومي إثيوبي يزور تيغراي منذ عامين

قالت هيئة الاتصالات الحكومية الإثيوبية والحزب الحاكم في إقليم تيغراي، الاثنين، إن وفدا من الحكومة الاتحادية زار عاصمة الإقليم الذي أنهكته الحرب والواقع بشمال البلاد للإشراف على تنفيذ اتفاق السلام المبرم الشهر الماضي.

وقالت الحكومة في بيان إن هذا هو أول وفد اتحادي رفيع المستوى يسافر إلى تيغراي منذ عامين.

ويترأس الوفد رئيس مجلس النواب الإثيوبي تاجيسي تشافو.

وقال البيان “هذه البادرة دليل على أن اتفاق السلام يسير على الطريق الصحيح ويحرز تقدما”.

وقال جيتاشيو رضا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إن الزيارة، التي تضمنت وزراء ورؤساء مؤسسات عامة مثل البنك التجاري الإثيوبي والخطوط الجوية الإثيوبية وإثيو تيليكوم، “علامة فارقة في اتفاق السلام”.

وكتب جيتاشيو عبر تويتر “أُجريت مناقشات مثمرة وتم التوصل إلى تفاهم مهم. مبادرة الحكومة لمنح الضوء الأخضر لاستعادة الخدمات التي تأخرت كثيرا هو تحرك جدير بالثناء”.

ووقعت الحكومة الاتحادية وقوات تيغراي اتفاقا لوقف الأعمال العدائية بشكل دائم في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني، بعد قتال استمر عامين وأسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

وفي 12 نوفمبر تشرين الثاني، جرى التوقيع على اتفاق لنزع سلاح مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وضمان وصول المساعدات الإنسانية ودخول الجيش الإثيوبي مدينة مقلي عاصمة تيغراي.