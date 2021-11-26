“أوميكرون”.. ماذا تعرف عن المتحور الجديد الذي بثّ القلق بين دول العالم؟!

أدى انتشار خبر ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا، في جنوب إفريقيا، قلقاً وهلعاً في دول العالم، ما دفع بعدد منها لاتخاذ إجراءات احترازية، خشية تفشي الفيروس بين مواطنيها.

إذ قررت دول أوروبية عدة الجمعة تعليق الرحلات الجوية مع هذا البلد، فيما فرضت بلدان أخرى بينها اليابان حجراً صحياً.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اسم أطلقته على متحور جنوب أفريقيا من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها أطلقت على المتحور الجديد اسم “أوميكرون”.

وأكدت المنظمة أن متحور فيروس كورونا الجديد مقلق وينتشر بسرعة في مقاطعات عدة بدولة جنوب أفريقيا.

وقالت مجموعة الخبراء المكلفة متابعة تطور الوباء “تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن المتحورة بي.1.1.529 لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 تحتوي هذه المتحورة على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق”.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية حتى الآن توصيات للدول بعدم اتخاذ تدابير تقييد للسفر ما دامت قابلية تفشي المتحورة الجديدة التي رصدت أول مرة في جنوب إفريقيا لا تزال غير معروفة.

من جانبه، قال مستشار البيت الأبيض بشأن الوباء، الجمعة، إن الولايات المتحدة تنتظر مزيدا من البيانات العلمية حول المتحورة الجديدة التي رصدت أول مرة في جنوب أفريقيا قبل اتخاذ “قرار مدروس” بشأن إغلاق محتمل للحدود.

وصرح الطبيب أنتوني فاوتشي لشبكة “سي إن إن” الأمريكية “سنتخذ قرارا في أقرب وقت ممكن عندما يكون لدينا مزيد من البيانات” حول هذا الموضوع، وذلك على عكس فرنسا وهولندا وبريطانيا التي علقت الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا و5 دول مجاورة لها اعتبارا من منتصف نهار الجمعة.

وأضاف عالم المناعة “هذا النوع من الخيارات مطروح دائما، لكنك لا تريد أن تقول إنك ستفعل ذلك قبل أن يكون لديك سبب علمي”، وأردف “لذلك نسارع لجمع هذه البيانات العلمية من أجل اتخاذ قرار مدروس”.

وعلى الرغم من توصيات منظمة الصحة العالمية التي نصحت بعدم فرض قيود على السفر، حظرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها. كما أوصى الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من إفريقيا الجنوبية وإليها.

واعتبرت حكومة جنوب إفريقيا القرارات “متسرعة”، وتشكّل هذه الإجراءات ضربة جديدة للسياحة قبل الصيف الجنوبي مباشرة عندما تكون حدائق الحيوانات والفنادق ممتلئة عادة.

وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور في بيان: “قلقنا الفوري هو الضرر الذي سيلحقه هذا القرار بالصناعات السياحية والشركات”.

من جهته أعلن متحدث باسم منظمة الصحة العالمية الجمعة أن فهم مستوى انتقال وشدة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا التي رصدت في جنوب إفريقيا يحتاج إلى “أسابيع عدة”.

وقال كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحفي دوري لوكالات الأمم المتحدة، إن خبراء من منظمة الصحة العالمية مكلَّفين مراقبة التطورات في فيروس كورونا يجتمعون مع ذلك الجمعة لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف المتحورة التي سُمّيت “بي 1.1.529” على أنها “مقلقة” أو “يجب مراقبتها”.

حتى الآن سُجلت 22 إصابة بالمتحورة الجديدة لكوفيد-19 معظمها لدى شباب حسب المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا.

وسُجّلت إصابات في بوتسوانا وإصابة في هونغ كونغ لشخص عائد من رحلة إلى جنوب إفريقيا.

وأعلنت إسرائيل عن إصابة بالمتحورة الجديدة “لشخص عاد من ملاوي” حسب وزارة الصحة التي تحدثت عن “حالتين أخريين لشخصين عادا من الخارج” ووُضعا في الحجر.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان إن هؤلاء الثلاثة طُعّموا ضد كوفيد-19 بلا تحديد لعدد الجرعات أو نوع اللقاح.

في هذه المرحلة يبدو العلماء في جنوب إفريقيا غير متأكدين من فاعلية اللقاحات الموجودة ضدّ الشكل الجديد للفيروس.

وقال عالم الفيروسات توليو دي أوليفييرا في مؤتمر صحفي في وزارة الصحة بجنوب إفريقيا إن المتحورة الجديدة تنطوي على عدد “كبير جداً” من الطفرات “ويمكننا أن نرصد إمكان انتشارها بسرعة كبيرة”.

ويفيد علماء بأنّ المتحورة “بي 1.1.529” تحمل ما لا يقلّ عن 10 نسخ مختلفة في مقابل نسختين للمتحورة دلتا.

يمكن أن يؤدي تحول الفيروس الأوليّ إلى جعله أكثر قابلية للانتقال إلى درجة تجعل المتحورة سائدة.

وحصل نحو 54 بالمئة من سكان العالم على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكوفيد-19، لكن تلقّى 5,6 بالمئة فقط في البلدان المنخفضة الدخل اللقاح حسب موقع “أور وورلد إن داتا”.

في جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تضرراً في القارة، طُعّم 23,8 بالمئة من السكان بشكل كامل.

وتسبب وباء كورونا في وفاة أكثر من 1,5 مليون شخص في أوروبا وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى حصائل رسمية.