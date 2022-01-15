أوميكرون يحاصر "تشوهاي" في جنوب الصين

أعلنت السلطات الصينية في مدينة تشوهاي جنوب البلاد، عن إجراءات جديدة وحازمة للحد من انتشار المتحور أوميكرون في المدينة.

وأوقفت سلطات “تشوهاي خطوط حافلات النقل العام، السبت، بعد رصد 7 إصابات على الأقلّ بمتحور أوميكرون.

وأعلنت المدينة الساحلية الواقعة على الحدود مع منطقة ماكاو، الجمعة، أن متحور أوميكرون رُصد لدى شخص مصاب بأعراض خفيفة وستة آخرين لا أعراض لديهم، بعد حملة اختبارات واسعة عقب الكشف عن إصابة واحدة في مدينة مجاورة.

وتواجه الصين طفرة إصابات بكوفيد-19 ضمنها عدة إصابات بالمتحور أوميكرون، إذ إنّ الدولة الآسيوية تُكثّف من محاربتها للفيروس قبيل الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستُقام في بكين الشهر المقبل.

وطُلب من ملايين الأشخاص في أنحاء الصين البقاء في المنزل في الأسابيع الأخيرة، فيما أُلغيت رحلات جوية داخلية كثيرة وأُغلقت مصانع.

وطلب المسؤولون في تشوهاي من السكّان تجنّب مغادرة المدينة “إلّا عند الضرورة”، على أن يقدّم الذين يودّون الخروج منها نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 يُجرى في الساعات الـ24 السابقة لموعد الرحيل.

وبدأت المدينة الجمعة حملة اختبارات واسعة لسكانها البالغ عددهم 2،4 مليون شخص بعد أن اكتُشفت إصابة بكوفيد-19 في مدينة تشونجشان المجاورة في وقت سابق من الأسبوع.

ووُجهت إلى أنشطة تجارية بما فيها صالونات التجميل والنوادي الرياضية ودور السينما تعليمات بالإغلاق الخميس، فيما أعلنت السلطات إيقاف خطوط حافلات النقل العام.

يشار إلى أن المتحور أوميكرون رُصد في مدينة تيانجين القريبة من بكين قبل أن يتفشى في مدينة أنيانج.