أوميكرون يستشري في إيران.. والإصابات اليومية قد تصل لأرقام قياسية!

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس الاثنين عن تسجيل 28995 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وسط انتشار سريع ومقلق للمتحور أوميكرون في البلاد.

بدوره حذر إبراهيم قادري، رئيس قسم الرعاية في مركز إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، من الارتفاع الكبير في الإصابات والذي قد يصل إلى 100 ألف يوميا في الأسابيع القليلة المقبلة، وأن تكرار الوفيات اليومية المكونة من ثلاثة أرقام ليس أمرا مستبعدا.

وأضاف قادري أنه مع سلالة أوميكرون، نحن في مرحلة وبائية متسارعة، ونحن الآن في الخمس الأول من هذه المرحلة، ما يعني أن عدد المرضى سيرتفع تدريجيا في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشار هذا المسؤول بوزارة الصحة إلى أن عدد الأشخاص الذين نختارهم لاختبار أوميكرون يعتمد على سلسلة من المؤشرات، وبالتأكيد عدد المرضى أعلى بكثير، ومن ناحية أخرى 70 أو 80٪ من المرضى لديهم أعراض خفيفة وبعضهم لا يذهب للطبيب.

وأضاف قادري أن عدد المرضى الذين لم يتم الإبلاغ عنهم يزيد عن خمسة أضعاف العدد الذي يتم تشخيصه حاليًا.

وتابع قادري: من الآن فصاعدًا، من المرجح أن يكون أي شخص مصاب بكورونا فإن إصابته من نوع أوميكرون.

في غضون ذلك، حذر مسعود يونسيان، سكرتير علم الأوبئة والبحث في اللجنة العلمية الوطنية لمكافحة کورونا، من أن الوفيات التي يسببها أوميكرون لم تبدأ بعد، وتكرار الوفيات المكونة من ثلاثة أرقام وأكثر من 100 حالة وفاة في هذه الذروة ليس بعيدًا.

وقال يونسيان إن عدد القتلى في الموجة السادسة كان أعلى بنحو أربعة أضعاف مما كان عليه في المراحل السابقة مضيفًا أن عملية التطعيم في البلاد لم تكن جيدة، وأن الوفيات من سلالة أوميكرون لم تبدأ بعد ولم نبلغ ذروة هذا المرض.