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أو.إم.في النمساوية توقع مذكرة تفاهم مع أدنوك لتوريد الغاز المسال

منذ 43 دقيقة
مجموعة النفط والغاز النمساوية (أو.إم.في)

مجموعة النفط والغاز النمساوية (أو.إم.في)

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أعلنت مجموعة النفط والغاز النمساوية (أو.إم.في) (الخميس 27-10-2022) أنها اتفقت مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على استكشاف شراكة فيما يتعلق بشحنات الغاز الطبيعي المسال.

وقالت الشركة التي تتخذ من فيينا مقرا إن المذكرة تستهدف شراء شحنة غاز طبيعي مسال لفصل الشتاء 2023-2024 للمساعدة في دعم أمن إمدادات الطاقة في النمسا.

وأفاد بيان صحفي صادر عن مكتب المستشار النمساوي بأن النمسا والإمارات وقعتا أيضا اتفاق تعاون في قضايا الطاقة.

وقال مكتب المستشار كارل نيهامر يوم الاثنين إنه يسعى لتأمين المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي من الإمارات خلال زيارة لأبوظبي هذا الأسبوع من أجل تقليل اعتماد بلاده الكبير في مجال الطاقة على روسيا.

وكانت “أو.إم.في” قالت هذا الشهر إن شحنات الغاز إلى النمسا تراجعت مجددا في أوائل أكتوبر تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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