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أيبيريا إكسبريس تقول إنها ستستأنف رحلاتها من مدريد لتل أبيب

منذ 6 دقائق
أيبيريا إكسبريس

أيبيريا إكسبريس

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قال متحدث باسم أيبيريا إكسبريس الثلاثاء إن شركة الطيران التابعة لآي.إيه.جي ستستأنف رحلاتها بين مدريد وتل أبيب غدا الأربعاء.

وأوقفت شركة الطيران الإسبانية خدماتها إلى تل أبيب يوم الأحد بسبب التوتر المتصاعد في المنطقة.

وتسيّر إيبيريا إكسبريس أربع رحلات أسبوعيا إلى إسرائيل.

فيما قالت يونايتد إيرلاينز إنها ألغت رحلاتها إلى تل أبيب الاثنين 15\4\2024.

كما ألغت شركة الطيران رحلاتها من مطار واشنطن دالاس إلى عمَان بالأردن غدا الثلاثاء 16\4\2024.

وقالت الشركة الاثنين إنها استأنفت رحلاتها المجدولة بانتظام بين مطار نيوارك ليبرتي في الولايات المتحدة ودبي.

من جهة ثانية قالت شركة لوفتهانزا الألمانية إنها ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب وعمان وأربيل غدا الثلاثاء 16\4\2024 بعد أن أوقفت شركة الطيران رحلاتها من وإلى الشرق الأوسط بسبب التوترات المتزايدة في المنطقة.

وأعلنت الشركة اليوم الاثنين 15\4\2024 أن الرحلات الجوية إلى طهران وبيروت ستظل متوقفة حتى يوم الخميس.

وأضافت أنها ستواصل عدم استخدام المجال الجوي الإيراني حتى الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

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