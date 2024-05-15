أيرلندا ستعترف بالدولة الفلسطينية قبل نهاية مايو الحالي

قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن اليوم الأربعاء 15 أيار/مايو 2024،، إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية قبل نهاية الشهر الجاري إن لم يكن في 21 مايو أيار كما كان متوقعا في البداية.

وعزمت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، على الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل، قائلة إن حل الدولتين ضروري من أجل سلام دائم في المنطقة.

وقال مارتن لإذاعة نيوزتوك “سنعترف بدولة فلسطين قبل نهاية الشهر”.

وأضاف “الموعد المحدد لا يزال غير واضح لأننا ما زلنا نجري مناقشات مع بعض الدول فيما يتعلق بالاعتراف بشكل مشترك”.

وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي أثار فيه ارتفاع عدد القتلى في غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي دعوات على مستوى العالم لوقف إطلاق النار وإيجاد حل دائم لإحلال السلام في المنطقة.

واعترفت 139 من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية منذ عام 1988.

وذكر مارتن أنه يتشاور مع نظرائه في دول أخرى لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل قبل الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.

وقال “نقوم بذلك في سياق مبادرة السلام العربية والمسار نحو حل الدولتين، ولإرسال إشارة إلى الشعب الفلسطيني بشكل عام بأننا نؤيد حق تقرير المصير”.

وقالت إسرائيل إن خطة الاعتراف بالفلسطينيين تشكل “جائزة للإرهاب” من شأنها أن تقلل فرص التوصل إلى حل للصراع عبر التفاوض.

وشن مسلحون بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول مما أسفر عن مقتل 1200 شخص وخطف 252 رهينة من بينهم 128 لا يزالون محتجزين، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وبحسب مسؤولي الصحة في غزة، قتلت إسرائيل أكثر من 35 ألف فلسطيني في هجومها على القطاع منذ ذلك الحين.