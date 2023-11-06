"أيقونة فلسطين".. جيش الاحتلال يعتقل عهد التميمي في رام الله

مع توسيع الاحتلال الإسرائيلي لحملة الاقتحامات والاعتقالات التي ينفذها في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، اعتقل جيش الاحتلال اليوم الإثنين، الناشطة الفلسطينية عهد الميمي.

فقد أعلن جيش الاحتلال أنّه اعتقل الشابة الفلسطينية البالغة من العمر 22 عامًا، والتي أطلق عليها سابقًا لقب “أيقونة فلسطين” بتهمة “التحريض على الإرهاب”، وفق تعبيره.

وقال ناطق باسم جيش الاحتلال: “أوقفت عهد للاشتباه بتحريضها على العنف ونشاطات إرهابية في بلدة النبي صالح، وأحيلت على قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب”.

فيما علق وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير، على اعتقال الناشطة الفلسطينية والأسيرة المحررة، وقال في منشور له عبر صفحته على منصة “إكس”: “تحية لقوات الجيش التي اعتقلت عهد التميمي التي أدينت سابقًا بمهاجمة الجنود، وقد أظهرت التعاطف مع القتلة.. يجب أن لا يكون لدينا صبر على المخربين ومن يدعمهم”، بحسب قوله.

وكانت التميمي اعتقلت في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017، بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه مع ابنة عمها نور التميمي، تقتربان من جنديين إسرائيليين، وتطلبان منهما مغادرة المكان، وتقومان بركلهما وصفعهما، في مشهد انتشر بشكل واسع عربيًا، ووصلت أصداؤه إلى العالم أجمع.

ثم أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية في سجن “عوفر” في رام الله، حكمًا بالسجن الفعلي 8 أشهر على الشابة، بتهمة إعاقة عمل ومهاجمة جنود إسرائيليين.

وحظيت محاكمة الفتاة التي أصبحت رمزًا للمقاومة الفلسطينية في الـ16 من عمرها لدى اعتقالها، بتغطية إعلامية كبيرة حينها.

يذكر أن عهد ولدت في 31 يناير/ كانون الثاني عام 2001 في الضفة الغربية المحتلة، ولها مواقف كثيرة في تحدي سلطات الاحتلال منذ كانت في الحادية عشرة من العمر، عندما ظهرت لأول مرة في مقطع فيديو تهدد جنديًا إسرائيليًا باللكم ما نال اهتمامًا شعبيًا كبيرًا.