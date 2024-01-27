أيمن الصفدي يدعو إسرائيل إلى وقف قتل الفلسطينيين

طالبت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت 27 كانون الأول/يناير، المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإخضاع إسرائيل إلى الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية وتنفيذه.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في بيان رسمي، بأن تصريحات الصفدي جاءت خلال مباحثات عقدها في عمّان السبت مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، حيث ركزت المباحثات على “جهود وقف الحرب الإسرائيلية على غزة والأوضاع الكارثية التي تسببها”،

وأكد الصفدي، بحسب البيان على “ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي كل الخطوات اللازمة لتنفيذ إسرائيل الفوري للتدابير الإجرائية التي أقرتها محكمة العدل الدولية أمس الجمعة، والتي تشمل وقف قتل الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ووقف التحريض ومحاسبة المحرضين”.

وأوضح أن “وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الأولوية التي يجب تحقيقها فورا كسبيل وحيد لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وإدخال ما يكفي من مساعدات وضمان إيصالها إلى جميع مناطق القطاع”.

ورأى الصفدي أن “أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في إطار شمولي يؤكد وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ويستهدف في إطار زمني محدد وضمن خطة واضحة تحقيق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين”.

من جانبها، قالت بيربوك: “كما حثت محكمة العدل الدولية، فإنه يتوجب على الحكومة الإسرائيلية السماح الفوري بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتعديل الطريقة التي تدير بها عملياتها”.

وأضافت أن “مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا والموجودين الآن في مرافق الأمم المتحدة وأماكن أخرى ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه”.

وأكدت بيربوك على “الحاجة الماسة إلى هدنة إنسانية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار حتى يتسنى إطلاق سراح جميع الرهائن في النهاية”.

وطالبت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع “الإبادة الجماعية” في غزة.

وأكدت خلال الجلسة التي خصّصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا. فيما فرضت محكمة العدل الدولية على إسرائيل تدابير مؤقتة.

وحظي قرار محكمة العدل الدولية بتأييد وترحيب عربي ودولي، فيما كررت الولايات المتحدة موقفها بأن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة “لا أساس له من الصحة”.