‏أيها الممر الهندي.. لماذا يهاجمونك؟

التعاطي الإعلامي والسياسي من ⁧‫قبل تركيا‬⁩ ⁧‫و العراق‬⁩ ودولٍ أخرى لربما في منطقة الشرق الأوسط مع المشروع التكاملي الذي تم إقراره في مجموعة العشرين للربط البري و البحري بين جمهورية الهند و دول الخليج العربية “السعودية و الإمارات” و القارة الأوربية كان مؤسفاً إلى حدٍ كبير.

وأظهر الساسة وبعض الإعلاميين المشروع وكأنه تحدٍ تنافسيٍ لسياسات واقتصادات تلك الدول، و قالوا حوله تصريحات و أصدروا بيانات و ساقوا اتهامات غير صحيحة لا من قريب ولا من بعيد بحسب مصدر سعودي.

و في الوقت نفسه، إن المشروع بحد ذاته يسعى كي يقدم نموذجاً داعماً للتنمية في منطقتنا العربية، ومن الممكن البناء عليه وتوسيعه في المستقبل القريب، لأن حجم التجارة المهول بين أوربا والهند يسمح للشرق الأوسط الاستفادة من ذلك.

لكن التعاطي السلبي الآني حيال هذا المشروع العتيد ذهب بعيدًا في التصورات و الأطروحات، بل وحتى في هجوم البعض على المشروع الوليد ، وهذا يدلل على سيطرة الندية الصفرية على قناعات صناع القرار في دول عديدة في المنطقة، وهذا أمر مؤسف للغاية لأنه يوقف عجلة التعاون و يخلق مناخاً من عدم الاستقرار.

‏و للمهتمين بالنظريات السياسية وتطبيقاتها الواقعية فإن التعاطي من قبل تركيا والعراق على وجه الخصوص ، يوضح جليًا ممارسة خطاب “الأمننة” securitisation تجاه مشروع تنموي وتحويله لخطر أمني، والأمننة تعني اصطلاحاً تحويل المواضيع المختلف عليها سياسياً إلى قضايا أمنية ذات تهديد وجودي لخلق حالة مواجهة محمومة ، وهذا نسق خطير من التعاطي المؤسف كذلك.