أُسرة تنعى ابنها في جنين بعد إعلان "الجهاد الإسلامي" استشهاده

ذرفت أسرة نور الدين مرشود (16 عامًا) دموعًا حارة فوق جثمانه المسجى في مشرحة في مدينة جنين اليوم الثلاثاء، بعدما استشهد خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

فقد أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن مرشود واحد من أربعة أعضاء بها استشهدوا أمس الإثنين، خلال هجوم إسرائيلي على مخيم جنين للاجئين.

وقال حسام مرشود، والد نور الدين، إنّ آخر مرة رأى فيها ابنه كانت وهو يهرع إلى المستشفى بعدما سمع أن أحد أصدقائه أُصيب. وأضاف حسام “كان (نور الدين) يقول “أريد الذهاب إلى المستشفى …” وخالطني إحساس بأن شيئًا ما سيحدث”.

واستشهد 13 فلسطينيًا خلال العملية الإسرائيلية التي بدأت أمس الإثنين، وهي إحدى أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ سنوات. ووردت تقارير تفيد بأن العديد من الشهداء كانوا في سن المراهقة، إذ قالت حركة الجهاد الإسلامي، إنه بالإضافة إلى مرشود، استشهد ثلاثة آخرون من أعضائها أعمارهم 17 و18 و19 عامًا.

إلى ذلك، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها أجلت 500 أسرة، أو نحو ثلاثة آلاف شخص، من المخيم بعد أحدث هجوم عليه، وهو هجوم اشتركت فيه مئات القوات الإسرائيلية والطائرات المسيرة.

وقبض جمال حمدان على يد أخته وهما يسرعان مبتعدين عن المخيم صباح اليوم الثلاثاء خلال فترة هدوء في العنف. وقال حمدان “أتيت مساء أمس لأخذ أختي إلى منزلي، لكننا حوصرنا”.

وتفقد اللاجئون في المخيم الأضرار التي وقعت، ومن بينها الأضرار الجسيمة التي ألحقتها الجرافات بالطرق.

وعبرت منظمات بالأمم المتحدة عن قلقها إزاء نطاق العملية الإسرائيلية. وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنّ الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية من جراء الضربات الجوية تسببت في انقطاع أغلب إمدادات المياه والكهرباء في المخيم.

وقال جهاد حسان، الذي يساوره القلق على سلامة أسرته، إنه فر من منزله بعدما قُصف منزل جاره، مما تسبب في إصابة نجله في ساقه.

وأضاف حسان (63 عامًا) متحدثا من المستشفى التي يتلقى فيها نجله الرعاية الصحية: “ننتظر حتى نعود إلى بيتنا. أصعب شيء على الإنسان أنه يضطر يغادر بيته”.