على خلفية الهزيمة العسكرية للجيش الروسي، اختار بوتين تكتيكات الإرهاب كوسيلة لشن الحرب. تنفذ القوات الروسية يوميا مئات الضربات على قرى الخطوط الأمامية في أوكرانيا في محاولة لبث الذعر والإرهاب.

يجري القصف في جميع أنحاء الضفة اليسرى لأوكرانيا – من منطقة تشيرنيهيف في الشمال إلى منطقة خيرسون في الجنوب ، ولكن القصف الأشد – في منطقتي خيرسون وزابوريزهجيا ، حوالي 300-350 هجمة في اليوم. يستخدم بوتين عمدًا تكتيكات “الأرض المحروقة” ، وهذه جريمة حرب.

يشهد الضباط الروس الأسرى أنهم تلقوا أوامر مباشرة من قيادتهم لإرهاب السكان المدنيين في الأراضي المحتلة بأوكرانيا. في بداية الغزو الشامل لأوكرانيا ، تم استخدام وحدات من الحرس الوطني وقوات الشرطة الخاصة لإرهاب الأوكرانيين وقتلهم.

بعد الفشل الواضح لخطط بوتين، اختار الكرملين تكتيكًا مختلفًا – إبادة الأوكرانيين بكل الوسائل الممكنة. لقد أصبحت الحرب الروسية الأوكرانية بالفعل أكبر مأساة للشعب الأوكراني بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. مات ما لا يقل عن 100 ألف أوكراني على أيدي الغزاة الروس ، وأجبر أكثر من 4 ملايين على المغادرة إلى بلدان أخرى ، هربًا من أهوال الحرب.

لطالما كان الجيش الروسي ضعيفًا بشكل غير متكافئ ، لكنه الأول من حيث جرائم الحرب والقتل والاغتصاب والنهب والتدمير الطائش للمناطق المأهولة بالسكان.

في المرحلة الأولى من الحرب ، لم يتمكن بوتين من تحقيق أي من أهدافه، لذلك بدأ إبادة جماعية ممنهجة للأوكرانيين من خلال القتل والإرهاب والترحيل. في رأيه ، يجب أن تصبح أوكرانيا دولة غير جذابة للعيش فيها – فهو مستعد لقتل سكانها بالكامل ، لكنه لن يتخلى عن خططه الإجرامية.

لقد أصبح غزوه لأوكرانيا بالفعل أكبر جريمة حرب في أوروبا خلال الثمانين عامًا الماضية. بوتين كان يحلم بالدبابات الروسية على أراضي المدن الأوروبية. هذا هو التهديد الوجودي الأكبر من روسيا ، والذي يستهدف الغرب المتحضر.

لن يوافق بوتين أبدًا على إجراء مفاوضات عادلة ، ولن يسحب قواته من أوكرانيا ، ولن يتخلى عن خططه لتدمير الحضارة الغربية. الغزو الروسي المحتمل لأوروبا ليس أسطورة ، ولكنه حقيقة واقعة. في عام 1932 ، لم يتخيل أحد في أوروبا أن هتلر سيبدأ الحرب الأكثر دموية في تاريخ البشرية. بوتين هو تجسيد لهتلر في القرن الحادي والعشرين. يجب هزيمته في أوكرانيا – قبل أن يبدأ في توسع الدموي في أوروبا.

إن إمداد القوات المسلحة بالسلاح هو الخيار الوحيد الممكن للقضاء على التهديد الروسي للعالم المتحضر بأسره.