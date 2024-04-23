إبراهيم رئيسي: الهجوم الإسرائيلي على إيران سيغير الوضع بشكل جذري

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء إن شن إسرائيل لهجوم على الأراضي الإيرانية سيحدث تغييرا كاملا في “الظروف”. بحسب ما نقلت عنه نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية.

ونُقل عن رئيسي، الذي يزور باكستان، قوله إن مثل هذا الهجوم قد يؤدي إلى عدم بقاء شيء من “الكيان الصهيوني”.

وشنت إيران مساء السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.

بالمقابل، ردت إسرائيل على الهجوم الإيراني، يوم الجمعة 19 نيسان/أبريل الجاري، وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الهدف الذي تم قصفه في إيران مطار عسكري في منطقة أصفهان.