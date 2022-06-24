إبطال قانون يضمن حق الإجهاض في أميركا.. هل يشتعل "صيف الغضب"؟

اتخذت المحكمة العليا في الولايات المتحدة خطوة جذرية، وأبطلت حكمًا تاريخيًا صدر في عام 1973 اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض وقننه على مستوى البلاد، بما شكل نصرًا للجمهوريين والمحافظين الذين يريدون الحد من الأمر أو حظره كليا.

وفي حكم صدر بتأييد ستة مقابل رفض ثلاثة أعضاء، أيدت المحكمة بأغلبيتها المحافظة قانونًا صدر في ولاية مسيسيبي ودعمه الجمهوريون، وحُظر بموجبه الإجهاض بعد 15 أسبوعًا من الحمل.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ الحكم الصادر عام 1973 في قضية (رو ضد وايد) وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم، بين 24 و28 أسبوعا من الحمل، كان خاطئًا لأن الدستور الأميركي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض.

وفي شهر أيار الماضي، نظّم مؤيدو حقوق الإجهاض احتجاجات في مدن في كافة أنحاء الولايات المتحدة، في بداية ما قال منظمون إنه سيكون “صيف الغضب” إذا ألغت المحكمة العليا الأميركية الحكم في قضية “رو ضد ويد” التي قننت الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

ونظمت جماعات مدافعة عن حقوق الإجهاض أكثر من 300 مسيرة بعنوان “ابتعدوا عن أجسادنا” (بان أوف أور باديز) ، مع توقع أكبر نسبة مشاركة في مدينة نيويورك والعاصمة واشنطن ولوس انجليس وشيكاجو.

وأتت المظاهرات ردًّا على تسريب مسودة قرار بالمحكمة العليا في الثاني من أيار، تُظهر أن الغالبية المحافظة في المحكمة مستعدة لإلغاء قرار عام 1973 التاريخي الذي أجاز الإجهاض على الصعيد الوطني.

ويأمل الديمقراطيون، الذين يتحكمون حاليا في البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، أن يدفع الغضب من قرار المحكمة العليا مرشحي حزبهم للفوز في انتخابات التجديد النصفي التي تعقد في نوفمبر تشرين الثاني.