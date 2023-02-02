(إتش.إس.بي.سي) يبدأ موجة تعيينات في السعودية "بأسرع ما يمكن"

قال جريج جايت الرئيس التنفيذي لقسم الأنشطة الاستثمارية في بنك (إتش.إس.بي.سي) لرويترز إن البنك يسعى لتعيين متخصصين في إبرام الصفقات “بأسرع ما يمكن” في السعودية للاستفادة من موجة نشاط لأنشطة التمويل في البلاد.

وأضاف جايت أن البنك يستهدف زيادة عدد الموظفين في أنشطة الأعمال المصرفية والأسواق العالمية بالسعودية بين عشرة و15 بالمئة هذا العام.

وقال جايت “هناك عدد كبير من الصفقات في الطريق، نستقطب كل من يمكننا استقطابهم من ذوي الخبرة”.

وأحجم (إتش.إس.بي.سي) عن التعليق على عدد المصرفيين الذين يوظفهم بالفعل في السعودية.

وعين البنك الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له في سبتمبر أيلول فارس الغنام رئيسا تنفيذيا له في السعودية، في خطوة قال حينذاك إنها تظهر التزامه بالتوسع في الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات (إتش.إس.بي.سي) فقد حققت الأعمال المصرفية الاستثمارية للبنك أرباحا قدرها 65 مليون دولار في السعودية عام 2021.

وقال تقرير لرويترز في 15 ديسمبر كانون الأول إن البنك ليس وحده الذي يستهدف إمكانات المملكة الغنية بالنفط، حيث يستكشف منافسه باركليز العودة إلى السعودية لاقتناص موطئ قدم في موجة عمليات الإدراج المتوقعة في البورصة.

وشهدت المملكة طفرة في إبرام الصفقات الكبيرة في السنوات القليلة الماضية في إطار استراتيجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد الاقتصاد على عائدات النفط وجذب الاستثمار الأجنبي.