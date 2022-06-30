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إتصال هاتفي بين عباس وبلينكن.. ماذا في التفاصيل؟

منذ 55 دقيقة
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ذكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس الواقع في 30 حزيران، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه يأمل أن تسهم زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المقررة إلى المنطقة منتصف الشهر القادم في تهيئة الأجواء لخلق أفق سياسي يحقق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن عباس قوله: “إن السلام يجب أن يقوم “على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967، وذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية”.

وعبّر عباس خلال المكالمة الهاتفية عن أمله “بأن تترجم هذه الزيارة ما يؤمن به الرئيس بايدن وإدارته من أهمية تحقيق حل الدولتين، ووقف التوسع الاستيطاني، ومنع طرد الفلسطينيين من أحياء القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي للحرم القدسي الشريف، ووقف الأعمال أحادية الجانب، وإعادة فتح القنصلية الأمبركية في القدس الشرقية، ورفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قائمة الإرهاب”.

وأكد بلينكن “على تطلع الرئيس بايدن لزيارة المنطقة ولقاء الرئيس محمود عباس، لتعزيز العلاقات الثنائية وإيجاد أفضل السبل لدعم حل الدولتين وحث إسرائيل على تحسين الأوضاع وإحراز تقدم ملموس على جميع المستويات”، بحسب الوكالة.

وتوقفت محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية العلنية في عام 2014 بعد فشل الجهود الأمريكية التي رعت المحادثات بينهما في التوصل إلى اتفاق سلام.

وعملت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب على إغلاق القنصلية الأمريكية في القدس وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وتحدثت الإدارة الأمريكية الحالية عن إعادة فتح القنصلية في القدس لكن دون تحديد أي موعد لذلك.

    المصدر :
  • رويترز

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