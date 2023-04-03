الأثنين 12 رمضان 1444 ﻫ - 3 أبريل 2023 |
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إثر إشاعات مرضه.. رئيس تونس يردّ ويوجّه بتعيين سفير في سوريا

منذ 40 دقيقة
قيس سعيد

قيس سعيد

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بعد انتشار إشاعات عن تعرضه لأزمة صحيّة، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد معارضيه باختلاق الأزمات والدعوة إلى الانقلاب على السلطة، داعياً إلى تطبيق القانون ضد الأطراف التي تقف وراء التآمر على أمن الدولة والمجتمع وتهديد السلم الأهلي.

وقال سعيّد في لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مساء الإثنين، إن عدم ظهوره خلال الأيام الماضية أصبح مشكلاً، مضيفاً أن هناك من قام بإصدار شهادة وفاته ونشر تحاليل، وهناك من تحدث عن حالة شغور، ودعا إلى ضرورة سدّها، كما دعا الجيش إلى تسلم السلطة، معتبراً أن ذلك يمثلّ دعوة للانقلاب.

وأكد رئيس تونس أن العمل لم يتوقف، وأن التنسيق مستمر بين أجهزة الدولة عكس ما يتم الترويج له، مضيفاً أن من تحدثوا عن شغور منصب الرئاسة لا يثيرون إلا الازدراء والاحتقار وعدم الاحترام.

وفي شأن آخر، ذكرت الرئاسة التونسية، اليوم الاثنين، أن الرئيس سعيد أعطى تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار بالشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده في دمشق.

وقالت الرئاسة في بيان، إن سعيد أكد خلال لقاء مع عمار على “ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني”.

كما شدد سعيد على أن مواقف تونس “في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل”، بحسب بيان الرئاسة.

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