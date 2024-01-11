إثر إضراب للشرطة.. 15 قتيلا في بابوا غينيا الجديدة وسط أعمال نهب

ذكرت هيئة البث الأسترالية إيه.بي.سي الخميس أن 15 شخصا قتلوا في أعمال نهب وحرائق متعمدة واسعة النطاق في بابوا غينيا الجديدة، فيما دعا رئيس وزراء الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي إلى الهدوء بعد يوم من الاحتجاجات. ونقلت الهيئة عن تحديث للشرطة أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في أعمال شغب بالعاصمة بورت مورزبي بينما قُتل سبعة آخرون في لاي بشمال البلاد.

وتسببت احتجاجات للشرطة والقطاع العام أمس ضد خفض للأجور في حالة من الفوضى. وقال مسؤولون إن الخفض حدث نتيجة خطأ إداري. وأظهرت لقطات تلفزيونية الآلاف في شوارع بورت مورزبي يحمل كثيرون منهم ما يبدو أنها بضائع منهوبة وسط تصاعد أعمدة الدخان في أنحاء المدينة.

وقال رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي في مؤتمر صحفي الخميس إن التوترات هدأت في العاصمة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن كانبيرا لم تتلق أي طلبات للمساعدة من جانب بابوا غينيا الجديدة التي تدعمها بانتظام في مجال الأمن.

وأضربت الشرطة صباح أمس الأربعاء 10\1\2024 بعد اكتشاف خفض في الرواتب.

ونشرت الحكومة رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تنفي فيها فرض ضريبة جديدة على الشرطة، وتعهد مارابي بإصلاح أي خطأ إداري تسبب في نقص الأجور.