إثر اتفاق بين واشنطن وطهران.. كوريا الجنوبيّة تُفرج عن أموال إيرانيّة مجمّدة

أبلغ مصدر رويترز اليوم الخميس، أنّ طهران ستسمح لأميركيين نقلوا من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية بمغادرة إيران، بعد رفع التجميد عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانيّة في كوريا الجنوبية.

وقال إن عددًا من الإيرانيين المسجونين سيُطلق سراحهم بموجب الاتفاق بين طهران وواشنطن.

وأضاف المصدر الذي اطلع على الاتفاق: “طرفا الاتفاق يناقشون قضايا فنية بسيطة متعلقة بنقل الأموال إلى إيران”.

وكان أربعة مواطنين أميركيين تحتجزهم إيران في سجن إيفين في طهران قد غادروه وهم الآن قيد الإقامة الجبرية.

وعبّر محامي أحدهم لرويترز عن أمله في أن يكون ذلك خطوة على طريق مغادرتهم الجمهورية الإسلامية في نهاية المطاف.