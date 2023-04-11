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إثر الحصار الأميركيّ عليها.. كوبا تسمح مجددًا بودائع مصرفيّة بالدولار

منذ 6 دقائق
علما كوبا وأمريكا

علما كوبا وأمريكا

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أعلن مصرف كوبا المركزي السماح مجددًا بودائع بالدولار الأميركي بعد قرار تعليقها في العام 2021، على خلفية الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وجاء في قرار صادر عن مصرف كوبا المركزي نشر الإثنين في الجريدة الرسمية “المؤسسات المالية والمصرفية ستقبل الودائع النقدية بالدولار الأميركي في حسابات مصرفية”.

ويلغي هذا القرار الجديد قرارًا صادرًا عن مصرف كوبا المركزي علّق في حزيران 2021 الودائع النقدية بالدولار بسبب الصعوبات المرتبطة بالحصار الأميركي المتواصل.

ونص القرار الذي شكل مفاجأة، على أن السياسة النقدية الجديدة تستجيب للأولويات الراهنة في الجزيرة أي الاقتصاد والسياحة وهما قطاعان عانيا كثيرًا من جائحة كوفيد-19 وباشرا انتعاشهما التدريجي.

وعزا المصرف المركزي الكوبي قراره إلى هذه الظروف الاقتصادية المناسبة مشيرا إلى استمرار تدابير “منع الودائع النقدية بالدولار الأميركي في الخارج”.

ورأى خبير الاقتصاد الكوبي عمر أيفرليني بيريس أن السلطات تحاول الرجوع عن أخطاء ارتكبتها مشددا على أن “الدولارات لا تزال منتشرة في السوق السوداء”، ولفت مصرف كوبا المركزي من جهته إلى أن “جوهر المشكلة لم يحل”.

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