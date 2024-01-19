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إثر تكتّمه عن مرضه.. وزير الدفاع الأميركي مطلوب للإدلاء بشهادته

منذ 44 دقيقة
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (رويترز)

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طلب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي أمس الخميس، من وزير الدفاع لويد أوستن، الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بشأن عدم الكشف في الوقت المناسب عن دخوله المستشفى في الآونة الأخيرة، حتى للرئيس جو بايدن.

وكان أوستن في المستشفى يتلقى العلاج من سرطان البروستاتا منذ بداية العام. وأثار عدم إبلاغه بايدن في الوقت المناسب بدخوله المستشفى انتقادات من المشرعين، وفوجئ البيت الأبيض بهذا النبأ.

وأمضى أوستن أسبوعين في المستشفى بسبب مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا التي خضع لها في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتم التكتم على الجراحة أيضًا في البداية. وخرج يوم الإثنين من المستشفى إلى منزله في فرجينيا.

وكتب النائب مايك روجرز في رسالة إلى أوستن أمس الخميس: “ينبغي أن يفهم الكونغرس ما حدث، ويعرف من اتخذ القرارات لمنع الكشف عن مكان الوزير”.

    المصدر :
  • رويترز

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