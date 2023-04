إثر زلزال إندونيسيا.. تحذير للعالم الهولنديّ إلى الواجهة مجددًا

على وقع الزلزال الذي ضرب اليوم الثلاثاء، سواحل سومطرة في إندونيسيا بقوة 7.1 درجات، وفق ما أفادت الوكالة الجيولوجية الأميركية، اتّجهت الأنظار نحو التحذير الذي أطلقه قبل ساعات قليلة، العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس من قرب حدوث زلزال قوي. وحدد منطقة سومطرة بأنها ستكون عرضة لزلزال نظرًا للتقلبات الجوية.

وقبلها، غرّد هوغربيتس على حسابه في “تويتر” بالقول: “قد تشير التقلبات في 21-22 نيسان/ أبريل إلى حدوث زلزال بقوة 6-7 في أو بالقرب من هذه المناطق في الفترة من 29 إلى 30 أبريل”، مرفقاً صوراً للكرة الأرضية بعلامات محددة لحدوث التقلبات الجوية بعدة مناطق من العالم.

وعودة إلى زلزال إندونيسيا، قال باتريس سانيني، وهو أحد سكان سيبيروت أكبر جزر مينتاوي “الهزة كانت قوية إلى درجة عانينا فيها صعوبة في الوقوف والخروج. واجهنا صعوبة للخروج من المنزل واضطررنا إلى التمسك بالجدران”.

وأضاف: “إنها أقوى هزة أرضية (..) هذه السنة. ظننت أن تسونامي سيحصل. لحسن الحظ لم يسجل تسونامي”.

#Sumatra was marked this morning due to an atmospheric fluctuation yesterday. See also https://t.co/eaCX11WeDt . pic.twitter.com/cvFop2DVvx

وأصدرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرا باحتمال حصول تسونامي وأبقته مدة ساعتين تقريبًا، بعدما أعلنت في البداية أن قوة الزلزال أكبر.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا منتظما بسبب موقعها على “حزام النار” في المحيط الهادي حيث تتصادم عدة طبقات تكتونية.

The fluctuations on 21-22 April may indicate a magnitude 6-7 #earthquake in or near these regions around 29-30 April. I will do a detailed analysis in the next video. Check out the latest fluctuations at https://t.co/eaCX11WeDt. https://t.co/zqrzn4e0Gb

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) April 24, 2023