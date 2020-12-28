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إثر فقدان مساعد الطيار وعيه… طائرة بريطانية تهبط اضطرارياً في سويسرا

منذ 13 دقيقة
الخطوط الجوية البريطانية

الخطوط الجوية البريطانية

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ذكرت صحيفة “ديلي ميل” ان طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية هبطت اضطراريا في مدينة زيوريخ السويسرية اليوم الاثنين بعد أن فقد مساعد الطيار وعيه خلال الرحلة المتوجه إلى العاصمة اليونانية أثينا.

وقالت الصحيفة إن ربان طائرة “إيرباص A320” أقلع من لندن لكنه اضطر للهبوط في زيوريخ بعد أن أغمي على زميله.

وكان مساعد الربان اشتكى خلال الرحلة من شعوره بتوعك، ما دفع الطيار إلى اتخاذ قرار بالعودة إلى مطار هيثرو بلندن، غير أن تفاقم حالة مساعده دفعه إلى الهبوط بشكل مستعجل في سويسرا حتى يتلقى زميله العلاج.

وأشارت “ديلي ميل” إلى أن مساعد الطيار خضع للفحص الطبي في أحد مستشفيات زيوريخ، وذلك بحسب “ديلي ميل”.

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