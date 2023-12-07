الخميس 23 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 7 ديسمبر 2023 |
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إثر قصف الجولان.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف ريف دمشق والقنيطرة

منذ 6 دقائق
هجوم صاروخي على دمشق- أرشيفية

هجوم صاروخي على دمشق- أرشيفية

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قصف الاحتلال الإسرائيلي بثمانية صواريخ، مواقع في محافظة ريف دمشق الجنوبي الغربي، وموقعًا عسكريًا للجيش السوري شرق بلدة حضر في القنيطرة، ردًا على قصف الجولان.

جاء ذلك بعدما دوت انفجارات في الجولان ناجمة عن 3 صواريخ أطلق واحد منها على الأقل من قبل الفصائل العاملة مع حزب الله اللبناني، من الأراضي السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتزامن ذلك مع استنفار عام في المواقع العسكرية التابعة لقوات الجيش السوري والفصائل المتمركزة قرب الجولان السوري في محافظتي القنيطرة ودرعا.

يذكر أن انفجارات دوت في الجولان يوم الثلاثاء ناجمة عن صواريخ أطلقت من الأراضي السورية، جاءت بعد ساعات من ضربات إسرائيلية استهدفت موقعًا تابعًا لحزب الله قرب قرية الجراجير في ريف القلمون الغربي في ريف دمشق، قرب الحدود السورية – اللبنانية.

وتزامن ذلك مع تحليق للطيران المسيّر في أجواء المنطقة، ولم يعلم ما إذا كانت الضربات صاروخية أرضية أم جوية، وفق المرصد.

منذ بدء النزاع عام 2011، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت أهدافا للجيش السوري وأخرى لحزب الله أو فصائل أخرى مدعومة من إيران.

وصعد الاحتلال وتيرة استهدافه الأراضي السورية منذ شن حركة حماس معركة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر على المستوطنات الإسرائيلية.

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