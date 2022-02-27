إثر معلومات عن محاصرة لبنانيين في ماريبول.. وزير الداخلية يتحرك

بعد ورود أنباء عن محاصرة بعض المواطنين اللبنانيين في مدينة ماريبول الأوكرانية، كلّف وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، فريق عمل الوزارة للتنسيق مع كل من الصليب الأحمر اللبناني والصليب الأحمر الدولي الموجود في أوكرانيا بهدف تسهيل عملية إخراج اللبنانيين إلى بولندا ورومانيا وايوائهم وذلك بدعم من أحد رجال الاعمال اللبنانيين المغتربين، على أن يتم نقلهم لاحقاً إلى لبنان.

يأتي ذلك في إطار متابعته لأوضاع اللبنانيين في أوكرانيا.

وفي السياق، ذكر رئيس ​الهيئة العليا للإغاثة​ ​اللواء محمد خير​، أنه تواصل مع كل الجالية اللبنانية في أوكرانيا، مشيرًا الى أنهم منظمين لأنفسهم، وقد تمكن عدد منهم الوصول إلى بولندا.

وقال: “الوضع مأساوي على الحدود، بسبب العدد الهائل للاجئين من كل الجنسيات، وقلنا للبنانيين، أن هناك مشقة في الطريق”.

وأضاف: “سوف نكون هناك قريبًا، وهناك خطورة لأن بعض المدن لم يتمكن اللبنانيين الخروج منها، وهم يحاولون الخروج، والبعض يفضلون البقاء”، معلنًا أن “حساب نقل الطيران على الدولة اللبنانية، وستنطلق الرحلات من بولندا بدءًا من الرابع من شهر آذار”.