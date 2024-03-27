إثر هجوم روسي.. مقتل شخص وإصابة 12 في خاركيف الأوكرانية

قال مسؤولان إن روسيا نفذت غارتين جويتين على منطقة سكنية في مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا اليوم الأربعاء 27 مارس/آذار 2024، مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 12 آخرين.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف عبر تطبيق تيليجرام للتراسل “تعرض مبنى من خمسة طوابق يعيش فيه أشخاص لأضرار بالغة”. ووصف الهجوم بأنه “عمل إرهابي دموي آخر ضد الأوكرانيين”.

وقال إن “مؤسسة جراحة الطوارئ تعرضت لأضرار أيضا”.

من جهته قال أوليه سينيهوبوف حاكم المنطقة إن من بين المصابين أربعة أطفال.

وتتعرض خاركيف والمناطق المحيطة بها لهجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على نحو متكرر منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين على الرغم من أن الحرب أودت بحياة آلاف الأشخاص وشردت الملايين ودمرت عددا من البلدات والمدن.