الأربعاء 17 رمضان 1445 ﻫ - 27 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إثر هجوم روسي.. مقتل شخص وإصابة 12 في خاركيف الأوكرانية

منذ ساعة واحدة
الدمار في خاركيف

الدمار في خاركيف

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولان إن روسيا نفذت غارتين جويتين على منطقة سكنية في مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا اليوم الأربعاء 27 مارس/آذار 2024، مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 12 آخرين.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف عبر تطبيق تيليجرام للتراسل “تعرض مبنى من خمسة طوابق يعيش فيه أشخاص لأضرار بالغة”. ووصف الهجوم بأنه “عمل إرهابي دموي آخر ضد الأوكرانيين”.

وقال إن “مؤسسة جراحة الطوارئ تعرضت لأضرار أيضا”.

من جهته قال أوليه سينيهوبوف حاكم المنطقة إن من بين المصابين أربعة أطفال.

وتتعرض خاركيف والمناطق المحيطة بها لهجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على نحو متكرر منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين على الرغم من أن الحرب أودت بحياة آلاف الأشخاص وشردت الملايين ودمرت عددا من البلدات والمدن.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عوفر كاسيف
غزة تحت النار
فيديو.. نائب بالكنيست الإسرائيلي يقول إن حكومة نتنياهو ساقطة لا محالة
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
رئيس صربيا يثير الهلع بين شعبه.. "يصعب عليّ أن أنقل لكم هذه الأخبار"!
فلاديمير بوتين مع زعماء غرب ووسط أفريقيا
الرئيس الروسي يبحث التعاون الأمني ​​مع زعماء غرب ووسط أفريقيا

الأكثر قراءة

مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
فيديو وصور.. عدد كبير من الشهداء جراء مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
مروان البرغوثي
غزة تحت النار
إضافة لواشنطن والاحتلال.. السلطة الفلسطينية تعارض الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي
مصدر أمني يكشف لـ"فرانس برس" تفاصيل جديدة عن ضربة الصويري.. من كان المستهدف؟