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إثر هجوم مسلح في جزيرة قشم ... إصابة مسؤول إيراني بجروح خطيرة

18 - يناير - 2021
حميد رضا مؤمني

حميد رضا مؤمني

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أصيب المدير التنفيذي لمنطقة قشم الاقتصادية الحرة ”حميد رضا مؤمني“، إثر هجوم مسلح، مساء الاثنين، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة مع أحد مرافقيه، بحسب “إرم نيوز”.

وقالت وكالة أنباء ”برنا“ المقربة من الحكومة الإيرانية، إن مسلحين يستقلون دراجة نارية في جزيرة قشم في محافظة هرمزغان جنوب البلاد، المطلة على الخليج العربي، فتحوا النار على المدير التنفيذي لمنطقة قشم الاقتصادية الحرة حميد رضا مؤمني“.

وأضافت مصادر مطلعة للوكالة أن ”مدير التشريفات في منظمة منطقة قشم الاقتصادية الحرة تورج أماني أصيب بجروح أيضاً، عندما كان برفقة مؤمني“.

وجزيرة قشم هي أكبر جزيرة في الخليج العربي، وتجذب آلاف السياح من داخل إيران وخارجها كل عام، ويعمل أغلب أهاليها في مجال التبادل التجاري، مثل تبادل السلع وصيد الأسماك وغيرها.

ويبلغ عدد سكان هذه الجزيرة قرابة 150 ألف نسمة، وهي تقع بالقرب من مضيق هرمز الذي يعد من أهم ممرات النفط والطاقة في العالم.

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