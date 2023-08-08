إثيوبيا... إلغاء آخر الرحلات الجوية إلى منطقة أمهرة

ألغت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الثلثاء، رحلاتها المقررة من الأربعاء إلى الجمعة إلى عاصمة أمهرة، بحر دار، آخر مطار لا يزال قيد العمل في هذه المنطقة بشمال أثيوبيا التي تشهد معارك بين الجيش الفدرالي وميليشيات محلية.

وكانت شرطة الخطوط الوطنية أوقفت منذ الأسبوع الماضي رحلاتها الى المطارات الاقليمية الثلاثة الأخرى في غوندار ولاليبيلا وديسي.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، الشركة الوحيدة التي تؤمن خطوط طيران داخلية للعموم، أن “الخطوط الجوية الإثيوبية ترغب في إبلاغ زبائنها بأنه تم إلغاء الرحلات المقررة الأربعاء والخميس والجمعة إلى ديسي وغوندار ولاليبيلا وبحر دار”.

وأعلنت الحكومة الفدرالية الجمعة حالة الطوارئ في أمهرة، ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان والتي تشهد معارك عنيفة بعد تسعة أشهر فقط على انتهاء نزاع مدمر في منطقة تيغراي المجاورة.

وقوات أمهرة وبينها ميليشا فانو القومية، كانت الحليف الرئيسي للحكومة خلال هذه الحرب التي خاضتها ضد سلطات تيغراي بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 وتشرين الثاني (نوفمبر) 2022.

لكن توترات ظهرت منذ نيسان (أبريل) بعد أن أعلن رئيس الوزراء أبيي أحمد أنه يريد تفكيك “القوات الخاصة” وهي وحدات شبه عسكرية أنشأتها العديد من الولايات المحلية منذ 15 عاماً. يعتبر القوميون الأمهرة أن الحكومة تريد إضعاف منطقتهم.

وتكثفت المواجهات بين الجيش ومقاتلي فانو منذ منتصف تموز (يوليو) ما دفع بعدة دول أجنبية الى التوصية بتجنب المنطقة.