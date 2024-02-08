إثيوبيا.. البرلمان يقر تعيين رئيس الاستخبارات نائبا لرئيس الوزراء

قالت وسائل إعلام رسمية إن البرلمان الإثيوبي وافق الخميس على تعيين رئيس الاستخبارات والأمن الوطني الإثيوبي تمسجين تيرونه نائبا لرئيس الوزراء خلفا لدمقي مكونن الذي شغل المنصب لأكثر من 11 عاما.

وبالإضافة إلى ذلك، قبل البرلمان ترشيح تاي أتسكي سيلاسي، وهو سفير سابق لدى الأمم المتحدة، لتولي منصب وزير الخارجية. وشغل مكونن أيضا منصب وزير الخارجية منذ عام 2020.

وانتخب تيرونه، الذي قاد تنسيق تعامل الحكومة مع الصراع الذي اندلع العام الماضي في منطقة أمهرة، في أواخر يناير كانون الثاني خلفا لمكونن في منصب نائب رئيس حزب الازدهار الحاكم.

وعادة ما يشغل نائب رئيس الحزب منصب نائب رئيس الوزراء.

وتولى مكونن منصبه بعد وفاة رئيس الوزراء ملس زيناوي في 2012، واستمر في عمله خلال فترة مضطربة في السياسة الإثيوبية، حتى مع إعادة تنظيم صفوف الحزب الحاكم بعد تولي أبي أحمد السلطة في 2018.

وعين أبي أحمد دمقي مكونن وزيرا للخارجية بعد أيام من اندلاع الحرب الأهلية في إقليم تيجراي بشمال البلاد في نوفمبر تشرين الثاني 2020، والتي استمرت عامين وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.

وقالت هيئة الإذاعة الإثيوبية إنه جرى تعيين مكديس دابا، المسؤولة السابقة في منظمة الصحة العالمية، خلفا لليا تاديسي وزيرة الصحة.