الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إثيوبيا تتعهد تفكيك كل القوات الإقليمية

منذ 37 دقيقة
A A A
طباعة المقال

تعهد رئيس وزراء إثيوبيا أبيي احمد، اليوم الخميس، تفكيك كل القوات شبه العسكرية الإقليمية في البلاد، مؤكداً أن صعود هذه الجماعات غير القانونية يشكل “خطراً كبيراً” على الوحدة الوطنية.

وفي نيسان (أبريل) الماضي، بدأت الحكومة عملية مفاجئة لنزع سلاح وتفكيك قوات شكّلتها بعض الولايات تمهيداً لدمج عناصرها في الجيش الفدرالي أو الشرطة أو في الحياة المدنية.

وأثار القرار تظاهرات عنيفة في ولاية أمهرة، وتم اتهام اديس أبابا بمحاولة إضعاف الإقليم.

وقال أبيي لمجلس النواب: “يأتي حل هذه القوات الخاصة بناء على طلب من البرلمان والمصلحة العامة”.

وأضاف: “إنهم يشكلون خطراً كبيراً على الوحدة الوطنية. لقد رأينا ذلك في السودان”.

ويشهد السودان منذ 15 نيسان (أبريل) معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وأدّى النزاع الى مقتل أكثر من 2800 شخص ونزوح أكثر من 2,8 مليون شخص.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي “لن يكون هناك أي قوات مسلحة سوى قوات الدفاع والشرطة وغيرها من قوى الأمن النظامية. سنواصل هذه العملية حتى نضمن ذلك”.

وأشار أبيي إلى أن هذا “لا يستهدف أمهرة بشكل انتقائي كما يزعم بل يشمل كل المناطق”.

والوحدات العسكرية التي تُطلق عليها تسمية “قوات خاصة” شكّلت خلافاً للدستور وسمح ببقائها إلى أن صدر قرار نزع سلاحها، علماً بأنّ ولايات إقليمية عدّة أنشأتها قبل نحو 15 عاما.

وأثارت هذه القوات جدلاً كبيراً خصوصاً إبان الحرب التي شهدها إقليم تيغراي مدى عامين، إذ قدّمت قوات خاصة في أمهرة دعماً قوياً للجيش الفدرالي، لكنّها اتّهمت أيضاً بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

    المزيد من أخبار العالم

    أنطونيو غوتيريش
    غوتيريش لإسرائيل: التصعيد ليس الحل
    لندن... مقتل طفلة جراء اصطدام سيارة بمدرسة ابتدائية
    علم مصر
    مصر تتوقع إنتاج 6 تريليونات قدم مكعبة على الأقل من آبار غاز استكشافية جديدة

    الأكثر قراءة

    من الفيديو
    بالفيديو.. سمكة قرش "سريعة جدًا" تُلاحق المصطافين على الشاطئ
    محمد جعفر قصير الملقب بـ "الحاج فادي"
    بالفيديو.. معلومات تُنشر للمرة الأولى عن حياة الثراء الفاحش لنساء رجل الأموال الأول في حزب الله!
    ميشال عون وبشار الأسد
    ميشال عون يكشف ما طلبه بشار الأسد منه في الزيارة الأخيرة