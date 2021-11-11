الخميس 6 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 11 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شروط من إثيوبيا لخوض محادثات سلام مع متمردي تيغراي

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2021 11:05 مساءً
إثيوبيا

إثيوبيا

A A A
طباعة المقال

أعلنت إثيوبيا اليوم الخميس شروطها لمحادثات محتملة مع متمردي إقليم تيغراي، بعد أيام من جهود دبلوماسية مكثفة يقودها مبعوثون دوليون لتجنب تصعيد جديد في القتال.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية دينا مفتي أن شروط أي محادثات – والتي شدد على أنه لم يتم الاتفاق على إجرائها – ستكون انسحاب المتمردين من منطقتي عفر وأمهرة المتاخمتين لتيغراي.

وأضاف: “من أجل أن يكون هناك حل سلمي، هناك شروط: الأول أوقفوا هجماتكم. ثانيا اتركوا المناطق التي دخلتموها (أمهرة وعفر). ثالثا اعترفوا بشرعية هذه الحكومة”، مشددا: “بالمناسبة، لا تسيئوا الفهم، هذا لا يعني أنه تم اتخاذ قرار بخوض مفاوضات”.

وكان غيتاتشو رضا المتحدث باسم “جبهة تحرير شعب تيغراي” قال لوكالة “فرانس برس” السبت إن الانسحاب من أمهرة وعفر قبل المحادثات “غير مطروح إطلاقا”.

وتطالب “جبهة تحرير شعب تيغراي” برفع القيود المفروضة على وصول المساعدات إلى الإقليم، حيث تقول الأمم المتحدة إن مئات الآلاف على شفير المجاعة.

    المزيد من أخبار العالم

    بيلاروسيا
    بيلاروسيا تهدد الاتحاد الأوروبي: ماذا لو تركناكم بلا تدفئة؟
    المفوضية الأوروبية
    المفوضية الأوروبية: من غير المرجح فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على “إيروفلوت”
    عناصر من الشرطة العراقية
    العراق: خطوات فعلية لإعادة المهاجرين الراغبين من بيلاروس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تفاصيل جديدة في جريمة هزت الرأي العام في مصر بسبب الأفلام الإباحية
    حقائب لاعبي كرة القدم الايراني في المطار نحو المتابعة والاستقصاء
    الدولار و الليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع