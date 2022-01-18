إثيوبيا تدين هجوم ميليشيا الحوثي على الإمارات

أدانت الحكومة الإثيوبية، الثلاثاء، الهجوم الإرهابي لمليشيات الحوثي الإرهابية ضد منشآت مدنية في أبوظبي.

وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان، إن الحكومة الإثيوبية تدين بشدة الهجوم الإرهابي لمليشيات الحوثي الإرهابية، على مناطق ومنشآت مدنية بدولة الإمارات.

وأكد البيان أن هذا العمل الجبان لا يمكن لقواعد الإنسانية ولا القانون الدولي تبريره، معلنا تضامن إثيبوبيا حكومة وشعبا مع دولة الإمارات.

وفي وقت سابق، أعربت دول عربية وغربية ومنظمات إقليمية ودولية عن إدانتها للعدوان الإرهابي الذي شنته مليشيات الحوثي واستهدف منشآت مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

من جانبها، أكدت الإمارات عبر وزارة الخارجية أن الهجوم الذي ارتكبته مليشيات الحوثي “لن يمر دون عقاب”.

وقالت الوزارة إن الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم، واصفة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها مليشيات الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية.