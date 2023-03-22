الأربعاء 30 شعبان 1444 ﻫ - 22 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إثيوبيا ترفع جبهة تيغراي من قائمة الإرهاب

منذ 3 دقائق
متمردون موالون لجبهة تحرير شعب تيغراي

متمردون موالون لجبهة تحرير شعب تيغراي

A A A
طباعة المقال

استبعد البرلمان الإثيوبي، الأربعاء، اسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وهي الحزب السياسي المهيمن في منطقة تيغراي من قائمة المنظمات الإرهابية في خطوة رئيسية نحو تشكيل حكومة محلية مؤقتة بعد حرب أهلية استمرت عامين.

وصنفت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي قادت المنطقة الشمالية إلى الحرب مع الحكومة الاتحادية في أواخر عام 2020 على أنها جماعة إرهابية في مايو أيار 2021.

وانتهى الصراع بتوقيع هدنة في بريتوريا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بعد مقتل عشرات الآلاف وإجبار الملايين على ترك منازلهم.

وقال البرلمان الإثيوبي في بيان إن غالبية النواب وافقوا على الرفع من القائمة.

ويعد استبعاد اسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من القائمة شرطا أساسيا لمشاركة الجبهة في حكومة مؤقتة رشحت الجبهة المتحدث باسمها جيتاتشو رضا الأسبوع الماضي لرئاستها.

ولم يرد جيتاتشو على الفور على طلب للتعليق اليوم الأربعاء.

وصوت ديسالين تشين، النائب عن حركة أمهرة الوطنية المعارضة ضد الرفع من القائمة متهما الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعدم الوفاء بالتزاماتها في اتفاق السلام.

وقال لرويترز “حين يتعلق الأمر بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج فإن أيا منها لم يتحقق”.

وأضاف تشاني “يجب على الحكومة الاتحادية أن تضمن للناس عدم شن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي جولة أخرى من الحرب”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جيمس كليفرلي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بريطانيا: لا تصعيد نووي في أوكرانيا
علما بولندا وإسرائيل
عودة السفير البولندي لإسرائيل بعد انتهاء خلاف دبلوماسي
قذائف اليورانيوم
مخاوف من استخدام روسيا للنووي بعد دعم أوكرانيا باليورانيوم

الأكثر قراءة

ويل سميث
بالفيديو.. ويل سميث يرقص على اغنية "ايه اليوم الحلو ده"
فيديو لانهيار مبنى في قطر.. والسلطات تبحث عن ناجين
بيكيه وشاكيرا
بالفيديو.. خلاف كبير بين شاكيرا ووالدة بيكيه وسط الشارع