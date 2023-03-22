إثيوبيا ترفع جبهة تيغراي من قائمة الإرهاب

استبعد البرلمان الإثيوبي، الأربعاء، اسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وهي الحزب السياسي المهيمن في منطقة تيغراي من قائمة المنظمات الإرهابية في خطوة رئيسية نحو تشكيل حكومة محلية مؤقتة بعد حرب أهلية استمرت عامين.

وصنفت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي قادت المنطقة الشمالية إلى الحرب مع الحكومة الاتحادية في أواخر عام 2020 على أنها جماعة إرهابية في مايو أيار 2021.

وانتهى الصراع بتوقيع هدنة في بريتوريا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بعد مقتل عشرات الآلاف وإجبار الملايين على ترك منازلهم.

وقال البرلمان الإثيوبي في بيان إن غالبية النواب وافقوا على الرفع من القائمة.

ويعد استبعاد اسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من القائمة شرطا أساسيا لمشاركة الجبهة في حكومة مؤقتة رشحت الجبهة المتحدث باسمها جيتاتشو رضا الأسبوع الماضي لرئاستها.

ولم يرد جيتاتشو على الفور على طلب للتعليق اليوم الأربعاء.

وصوت ديسالين تشين، النائب عن حركة أمهرة الوطنية المعارضة ضد الرفع من القائمة متهما الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعدم الوفاء بالتزاماتها في اتفاق السلام.

وقال لرويترز “حين يتعلق الأمر بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج فإن أيا منها لم يتحقق”.

وأضاف تشاني “يجب على الحكومة الاتحادية أن تضمن للناس عدم شن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي جولة أخرى من الحرب”.