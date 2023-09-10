إثيوبيا تعلن اكتمال ملء خزان سد النهضة

قالت إثيوبيا، الأحد، إنها أكملت المرحلة الرابعة والأخيرة من ملء خزان سد النهضة الضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق، وهو مشروع تعارضه مصر والسودان.

وبدأ بناء سد النهضة الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتقول إثيوبيا إن المشروع ضروري لدعم تنميتها الاقتصادية.

إلا أن مصر والسودان تعتبران المشروع تهديدا خطيرا لإمداداتهما الحيوية من المياه.

وكتب مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد على منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الأحد “تهانينا للجميع على الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي. لقد أثمرت مثابرتنا الوطنية في مواجهة كل الصعاب”.

وبقدرة إنتاجية متوقعة تتجاوز ستة آلاف ميجاوات، ترى إثيوبيا أن سد النهضة هو حجر الزاوية في محاولتها لتصبح أكبر مُصدر للطاقة في أفريقيا

وتجري الدول الثلاث مفاوضات منذ فترة طويلة حول المشروع.

وفي إشارة إلى انفراجة محتملة في يوليو تموز، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأبي أحمد على خطط لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بين الدول الثلاث بشأن ملء السد وقواعد تشغيله.

لكن وزارة الخارجية المصرية قالت اليوم الأحد إن “نهج” إثيوبيا “يضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة… والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة… انفراجة ملموسة وحقيقية”.